«Интер» обыграл «Специю» и вышел на первое место в чемпионате Италии

«Интер» одержал победу над «Специей» в матче 32-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе миланского клуба по голу забили Марсело Брозович (31-я минута), Лаутаро Мартинес (73-я) и Алексис Санчес (90+3). У проигравших отличился Джулио Маджоре (88-я).

Таким образом, подопечные Симоне Индзаги набрали 69 очков и возглавили чемпионат Италии. У «Специи» – 33 балла и 15-я позиция.

24 апреля «Интер» примет «Рому», а команда Тьяго Мотты в тот же день сыграет с «Торино».