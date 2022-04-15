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Овечкин - об уходе из жизни Босси: Он был великой личностью, очень хороший снайпер

Босси является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли.
15 апреля 2022 23:06
автор: Александр Бойченко

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал уход из жизни четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Майка Босси.

«Я встречался с ним пару раз. Он всегда улыбался, всегда был в хорошем настроении. Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью, и он величайший, очень хороший снайпер. Его уход — печальная новость. Я желаю всего наилучшего его семье и, как я уже сказал, это печально для всего хоккейного мира.

Его цели? Это сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов всего за один сезон. Эти ребята умели забивать. Эти ребята любили играть в хоккей», — цитирует Овечкина Washington Hockey Now.

Босси всю свою профессиональную карьеру выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» (1977-1987).

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