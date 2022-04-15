Владислав Карапузов - после поражения от «Динамо»: Очень надеюсь, что они обгонят «Зенит»

Хавбек «Ахмата» Владислав Карапузов высказался о чемпионской гонке в РПЛ, в которой принимают участие «Динамо» и «Зенит». Полузащитник выступает за грозненскую команду на правах аренды из стана бело-голубых.

— Хоть вы на данный момент в «Ахмате», но все равно игрок «Динамо», каково было вернуться на этот стадион?

— Волнительно. Была важная игра для меня. Хотелось показать себя с наилучшей стороны, но, к сожалению, проиграли. Но ничего, в следующий раз попробуем отыграться. А «Динамо» в этом году желаю побед и стать чемпионом.

— Твой прогноз: Динамо обгонит Зенит?

— Очень надеюсь, — передает слова Карапузова Sport24.

После победы над «Ахматом» подопечные Сандро Шварца сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам (52), но уступают сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Петербуржцы имеют на один матч меньше. В этом туре они встретятся с «Уралом» на «Газпром-Арене» 16 апреля.