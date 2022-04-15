Дмитрий Булыкин: Верю, что «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил шансы бело-голубых составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первую строчку чемпионата России.

— Реально ли «Динамо» выиграть во всех оставшихся матчах РПЛ?

— Всегда самое сложное — это концовка сезона. От нее очень много зависит. Здесь нужен и опыт, и мастерство, и везение. Если у «Динамо» все это будет, то чемпионская гонка нас ждет до последнего тура. Если нет, то могут не дотянуть. Но я верю в «Динамо» и надеюсь, что они смогут составить конкуренцию «Зениту» за чемпионство», - передает слова Булыкина «Спорт день за днем».

После победы над «Ахматом» подопечные Сандро Шварца сравнялись с «Зенитом» по набранным очкам (52), но уступают сине-бело-голубым по дополнительным показателям. Петербуржцы имеют на один матч меньше. В этом туре они встретятся с «Уралом» на «Газпром-Арене» 16 апреля.