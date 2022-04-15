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«Милан» обыграл «Дженоа» и вырвался на промежуточное первое место в серии А

Встреча завершилась со счетом 1:0.
15 апреля 2022 23:56
автор: Александр Бойченко

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялась встреча 33-го тура итальянской серии А между «Миланом» и «Дженоа». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Голами в составе хозяев отметились Рафаэль Леау (11-я минута) и Жуниор Мессиас (87).

Эта победа позволила «россонери» вырваться на промежуточную первую строчку в таблице серии А с 71 очком. На счету «Интера» 69 очков и один матч в запасе. В активе «Дженоа» 19-я строчка и 22 балла.

Следующий матч «Милан» проведет 19 апреля в гостях против «Интера» в рамках полуфинала Кубка Италии, а «Дженоа» примет «Кальяри» 24 числа.

Серии А
33-й тур
«Милан» (Милан) - «Дженоа» (Генуя) 1:0

Голы: Леау 11, Мессиас 87

«Милан»: Меньян, Калулу, Томори, Габбия (Крунич, 74), Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Браим Диас, 86), Тонали, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 61), Жиру (Ребич, 62), Рафаэл Леау (Балло-Туре, 86).

«Дженоа»: Сиригу, Хефти, Бани, Эстигор, Васкес, Бадель, Гальдамес, Амири (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72), Экубан (Мелегони, 55), Пикколи (Дестро, 55).

Предупреждения:

Йебоа (80), Тонали (84).

источник: «Советский спорт»
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