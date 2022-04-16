Юлиан Нагельсман: При общении с Левандовски мне всегда кажется, что он хочет остаться в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман признался, что он не думает об уходе Роберта Левандовски из клуба в ближайшее время.

«У меня никогда не было впечатления, что Роберт хочет уйти. Он часто говорит о тактике и производит впечатление человека, который ею интересуется. Конечно, это нормально думать о своем будущем, когда ты долгое время в команде. При общении с Левандовским мне всегда кажется, что он хочет остаться.

Я бы хотел, чтобы Роберт остался в «Баварии». Надеюсь, ближайшее время решит эту проблему», — приводит слова Нагельсмана Goal.

Напомним, в текущем сезоне поляк провел 40 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 45 мячей.