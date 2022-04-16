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Заика подтвердил интерес «Зенита»: Клубы практически договорились, но что-то пошло не так

Сделка могла состояться зимой 2022 года.
16 апреля 2022 11:47
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Сочи» Кирилл Заика мог оказаться в «Зените». Об этом футболист черноморского клуба рассказал порталу «РБ-Спорт».

«Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

Цель поиграть в Европе еще существует? Почему бы и нет? Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс. Англия, Германия. Конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел.

Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде. А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность», – сказал футболист.

Напомним, 29-летний Заика выступает за «Сочи» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне РПЛ защитник провел 23 матча и отдал два голевых паса.

До переезда в «Сочи» игрок выступал в составе «Химок». Он является воспитанником «Ростова», но не провел за первый состав ни одного матча.

источник: «РБ-Спорт»
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