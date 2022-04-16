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Евгений Ловчев: Соболев сильно сдал, ему не хватает класса

16 апреля 2022 12:10
автор: Юрий Волохов

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на сегодняшний матч «Спартак» - «Рубин», и высказался об игре нападающего красно-белых Александра Соболева.

- Какой-то непонятный матч. «Спартак» непредсказуем, «Рубин» лихорадит. А вы что скажете?
- Думаю, как раз в этом матче примерно все понятно. «Спартак» растет, прибавляет, остроты в атаке добавил парень с Ямайки Николсон. Он хорошо чувствует момент, умеет его реализовывать.

Сейчас, когда мячи летают по штрафной соперника, это совсем не те мячи, которые летали у Соболева.

Соболев сильно сдал. Средние игроки, со средним обучением раскрепощаются, когда им начинают доверять. Если же игра не идет, ничего не получается, они не могут это переломить, не хватает класса,

Сегодня «Спартак» - «Рубин». Начало в 19.00. Трансляция на «Матч ТВ»

источник: «Советский спорт»
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