Тен Хаг потребовал от «МЮ» продать Криштиану Роналду

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поставил условие руководству «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует The Daily Star.

По данным источника, наставник потребовал от клуба продать нападающего Криштиану Роналду. Он считает, что 37-летний форвард не впишется в его модель игры.

Напомним, в текущем сезоне АПЛ португалец провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал три голевых паса. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Что касается тен Хага, то по данным СМИ, нидерландский специалист уже согласовал контракт с «МЮ» и вступит в должность по окончании сезона.