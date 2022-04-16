«Уфа» – ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Уфы» и ЦСКА на матч 25-го тура РПЛ. Напомним, встреча пройдет на домашней арене башкирской команды и начнется в 14.00 по Москве.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Кротов, Кабутов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Касинтура.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Ортис.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Языджи, Карраскаль, Гбамен.

Запасные: Тороп, Магнуссон, Фукс, Дзагоев, Ахметов, Заболотный, Яковлев, Эджуке.

В текущем сезоне Премьер-лиги команда Алексея Березуцкого занимает третье место, набрав 43 очка. У башкирской команды – 21 балл и предпоследняя, 15-я позиция.

Туром ранее армейцы уступили «Химкам» (2:4) и прервали беспроигрышную серию из семи матчей, а «Уфа» проиграла «Сочи» (1:2), завершив серию из трех матчей без потери очков.