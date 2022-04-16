«Мы даже не знаем, кто такой Ваноли». Гаврилов отреагировал на слова Каттани о «Зените»

Экс-игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани о питерском клубе.

Ранее итальянский функционер заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».

«Каттани? Кто это вообще такой? Какой спортивный директор какого «Спартака»? Даже не слышал фамилию такую с его назначения. Не знает «Зенит»? Как и мы ничего не знаем о Каттани. Мы даже не знаем, кто такой Ваноли!», — приводит «Чемпионат» слова Гаврилова.

После 24 туров чемпионата РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак» занимает девятое место и уже лишился даже теоретических шансов на титул.