«Спартак» сыграет с «Рубином» в форме со шрифтом Брайля

Московский «Спартак» выйдет в новых футболках на домашний матч 25-го тура чемпионата РПЛ против «Рубина».

Как сообщает пресс-служба столичной команды, игроки красно-белых наденут форму со шрифтом Брайля. Акция «Спартака» приурочена к четырехлетию благотворительного фонда технического директора клуба Артема Реброва.

«Фамилии нанесены увеличенным шрифтом Брайля, который помогает читать незрячим людям. После матча с «Рубином» все майки будут переданы в фонд Артема Реброва и выставлены на благотворительный аукцион», - говорится в заявлении красно-белых.

После 24 туров чемпионата РПЛ «Спартак» занимает девятое место и уже лишился даже теоретических шансов на титул.