Агент Тикнизяна заявил, что полузащитник отказался выступать за сборную Армении

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отказался выступать за сборную Армении.

Агент Александр Клюев заявил, что 22-летний футболист намерен выступать за российскую национальную команду.

«Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад. Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России», — цитирует Клюева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 16 встречах «Локомотива» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 турах.