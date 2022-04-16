Федотов считает, что Турбин правильно не назначил пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал решение коллеги Евгения Турбина в матче 25-го тура РПЛ «Уфа» — ЦСКА.

На 40-й минуте встречи арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев поля после руки Гамида Агаларова

«Правильное решение принимает Турбин. Во-первых, рука Агаларова была в естественном положении, во-вторых, игрок отвернулся. В-третьих, было близкое расстояние, игрок «Уфы» не имел возможности убрать руку», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне Премьер-лиги команда Алексея Березуцкого занимает третье место, набрав 43 очка. У башкирской команды – 21 балл и предпоследняя, 15-я позиция.