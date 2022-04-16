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«Зенит» – «Урал»: Алип выйдет с первых минут, Дзюба остался в запасе

Сергей Семак предпочел других нападающих.
16 апреля 2022 15:42

«Зенит» объявил стартовый состав на матч против «Урала» в 25-м туре чемпионата России.

Отметим, что нападающий питерцев Артем Дзюба остался в запасе, а центральный защитник Нуралы Алип выйдет с первых минут.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Чистяков, Алип, Круговой, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Малком, Алберто, Сергеев.

Запасные: Кизеев, Бязров, Сутормин, Адамов, Оздоев, Ерохин, Вендел, Мостовой, Дзюба.

Напомним, матч «Зенит» – «Урал» пройдет в Санкт-Петербурге и стартует в 16.30 по московскому времени.

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