Фернандес принес ЦСКА победу над «Уфой» в концовке матча

«Уфа» в домашнем матче 25-го тура чемпионата РПЛ уступила ЦСКА со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал защитник армейцев Марио Фернандес. Он отличился на 89-й минуте.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 46 очков, а «Уфа» - на 15-м (21).

В следующем туре ЦСКА примет 24 апреля на своем поле «Динамо», башкирская команда днем ранее сыграет в гостях против «Урала».

РПЛ

25-й тур

«Уфа» (Уфа) - ЦСКА (Москва) - 0:1

Гол: Фернандес, 89.