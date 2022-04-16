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Каррера прокомментировал высказывание Каттани о «Зените»

Итальянец стал функционером «Спартака» в конце 2021 года.
16 апреля 2022 16:59
автор: Александр Поволоцкий

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера не понимает, что имел в виду спортивный директор красно-белых Луки Каттани, говоря о «Зените».

Ранее итальянец заявил, что не знает такой команды. Генеральный директор »Зенита» Александр Медведев посоветовал напомнить Каттани, как его команда проиграла со счетом 1:7 в 12-м туре РПЛ.

«Я не экстрасенс, чтобы знать, что именно имел в виду Каттани. Но если он работает в России, то, конечно, должен знать такую команду, как «Зенит», — приводит слова Карреры «РБ-Спорт».

После 24 туров чемпионата РПЛ «Зенит» лидирует в таблице, «Спартак» занимает девятое место и уже лишился даже теоретических шансов на титул.

источник: «РБ-Спорт»
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