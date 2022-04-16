Дмитрий Хохлов: Для «Динамо каждый матч будет определяющим

Бывший полузащитник и главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ, в котором бело-голубые принимали грозненский «Ахмат».

«Наверное, результат матча с «Ахматом» закономерен, так как «Динамо» лучше реализовало свои моменты. Но игра была непростой, у «Ахмата» тоже были шансы, если бы грозненцы забили первыми, неизвестно, как бы сложился матч. Я думаю, что «Динамо» не теряло уверенности после возобновления чемпионата, просто не всегда получается выигрывать. Что касается весенней части, то «Динамо» показывает прагматичный футбол с уклоном на результат, ведь идет борьба за чемпионство.

То есть «Динамо» не играет красиво, не могу сказать, что вчера шикарно играли, но тем не менее добились важного результата. Я думаю, что для «Динамо» каждый матч будет определяющим, если команда хочет бороться за чемпионство. Нельзя говорить, что, например, матч с ЦСКА важнее, в каждой встрече нельзя терять очки, потому что потом каждая потеря будет невосполнима», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу москвичей, которые набрали 52 очка и догнали лидирующий «Зенит». Питерцы имеют одну игру в запасе.