Суд оправдал «Ювентус» и «Наполи» по делу о финансовых махинациях

Суд Федерации футбола Италии оправдал туринский «Ювентус» и «Наполи» по делу о финансовых махинациях.

Как сообщает La Reppublica, обоим клубам вменялось предоставление неверных сведений о продаже игроков. Всего по данному делу обвинения сняты с 59 менеджеров и 11 компаний.

Президенты клубов Андреа Аньелли и Аурелио де Лаурентис могли быть отстранены от футбольной деятельности пожизненно.

После 32 игр «Наполи» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» отстает на четыре очка и расположился строчкой ниже.