Канчельскис заявил, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки в этом сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА больше не претендует на первое место в нынешнем сезоне РПЛ.

- «Динамо» может побороться за чемпионство с «Зенитом»?

- Конечно. А кто еще может побороться? Больше некому. ЦСКА только теоретически, они будут бороться за третье место. А «Динамо» будет разыгрывать с «Зенитом» чемпионство», - передает слова Канчельскиса Sport24.

Добавим, что ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, набрав 44 очка. Отставание от «Динамо» и «Зенита» составляет восемь баллов.