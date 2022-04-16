«ПСЖ» сделал предложение Зидану, француз пока не принял решения

«ПСЖ» сделал предложение бывшему главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану.

По информации Le Parisien, стороны уже контактировали, и в настоящее время специалист изучает условия предполагаемого сотрудничества.

Напомним, после своего увольнения из «Реала» в мае 2021 года француз находится без работы.

После 31 парижане лидируют во французской Лиге 1, опережая ближайшего преследователя - «Марселя» на 22 очка.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» по сумме двух матчей проиграл как раз «Реалу» и выбыл из розыгрыша.