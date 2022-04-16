Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург», забив пять мячей за 14 минут

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» дома крупно обыграла «Вольфсбург».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Эрлинг Холанд. Еще по одному мячу забили Том Роте, Аксель Витсель, Мануэль Аканджи и Эмре Джан. Гости ответили точным ударом Боте Баку.

Отметим, что первые пять голов влетели в ворота «волков» в промежуток с 24-й по 38-ю минуту.

«Боруссия» набрала 63 очка и снова сократила отставание от лидирующей в турнирной таблице мюнхенской «Баварии» до шести очков, однако команда Юлиана Нагельсмана свой матч в туре проведет 17 апреля на выезде против «Арминии».

Бундеслига

30-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Вольфсбург» - 6:1 (5:0)

Голы: Роте, 24; Витсель, 26; Аканджи, 28; Джан, 35; Холанд, 38; 54 - Баку, 82.