«Зенит» обыграл на своем поле «Урал», Дзюба забил первый гол в РПЛ в 2022 году

«Зенит» в домашнем матче 25-го тура РПЛ нанес поражение «Уралу» со счетом 3:1.
В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37) и Артем Дзюба (78). У гостей мяч на счету Юрия Железнова (84).
Таким образом, сине-бело-голубые набрали 55 очков и их отрыв от второго места, которое занимает «Динамо» составляет три очка. «Урал» идет 15-м, имея 21 очко.
В следующем туре пройдут матчи «Краснодар» - «Зенит» (25 апреля) и «Урал» - «Уфа» (23 апреля).
РПЛ
25-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург) - 3:1 (2:0)
Голы: Клаудиньо, 12; Юри Алберто; 37, Дзюба, 78 - Железнов, 84.
источник: «Советский спорт»