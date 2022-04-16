Илья Кутепов: Ни одной тренировки в общей группе пока не провел

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

Напомним, что 28-летний футболист получил повреждение на втором зимнем сборе в ОАЭ.

«Тренируюсь исключительно по индивидуальной программе. Ни одной тренировки в общей группе пока не провел. Когда вернусь на поле? Все вопросы к медицинскому штабу, сам не знаю», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Кутепова.

Добавим, что в текущем сезоне Кутепов провел три матча за «Спартак».

Сегодня красно-белые сыграют с «Рубином». Начало матча в 19:00.