Три гола Роналду принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 33-го тура английской премьер-лиги нанес поражение «Норвичу» со счетом 3:2.

У «манкунианцев» все три мяча забил Криштиану Роналду. Португалец отличился на 7-й, 32-й и 76-й минутах. «Норвич» ответил точными ударами Кирана Дауэлла (45+1) и Теэму Пукки (52).

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав 54 очка. «Норвич» (21) располагается на последней, 20-й строчке.

19 апреля «МЮ» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Норвич» 23-го числа сыграет дома с «Ньюкаслом».

АПЛ

33-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Норвич Сити» (Норвич) - 3:2 (2:1)

Голы: Роналду, 7; 32; 76 - Дауэлл, 45+1; Пукки, 52.