«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» в матче АПЛ

В матче 33-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» в гостях проиграл «Саутгемптону».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых отличился Ян Беднарек.
Таким образом, лондонцы потерпели третье поражение подряд. После этой игры подопечные Микеля Артеты с 54 очками остался на пятом месте.
Победа позволила «Саутгемптону» набрать 39 очков и подняться с 14-го сразу на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
АПЛ
33-й тур
«Саутгемптон» - «Арсенал» (Лондон) - 1:0 (1:0)
Гол: Беднарек, 44.
источник: «Советский спорт»