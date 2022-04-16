«Арсенал» проиграл «Саутгемптону» в матче АПЛ

Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста

Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.