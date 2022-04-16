Широков считает, что «Зенит» обыграл «Урал», не прилагая особых усилий

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков прокомментировал игру команды в матче 25-го тура РПЛ против «Урала» (3:1).

Отметим, что питерский клуб вернул себе трехочковое преимущество над «Динамо» и продолжает лидировать в таблице.

«Зенит» одержал победу с явным преимуществом. Был отрезок в первом тайме, когда стали нехотя играть, но потом забили второй гол. Второй тайм уже более собранно провели. Думаю, абсолютно заслуженная победа, притом не прилагая каких-то особых сил», — цитирует Широкова «Чемпионат».

В следующем туре состоится матч «Краснодар» - «Зенит». Игра пройдет 25 апреля.