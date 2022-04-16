Дубль Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Манчестер Сити» и выйти в финал Кубка Англии

В полуфинале Кубка Англии «Ливерпуль» переиграл «Манчестер Сити» и вышел в финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще до перерыва дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Ибраима Конате.

«Сити» в самом начале второго тайма смог отыграть один мяч стараниями Джека Грилиша, а в самом конце игры Бернарду Силва сократил разрыв до минимума.

Таким образом, «Ливерпуль» примет участие в решающем матче за трофей, где его соперником станет победитель пары «Челси» - «Кристал Пэлас». Эта встреча состоится 17 апреля.

Напомним, что оба полуфинала и финал традиционно проходят на стадионе «Уэмбли».

Кубок Англии

Полуфинал

«Манчестер Сити» - «Ливерпуль» - 2:3 (0:3)

Голы: Грилиш, 47; Силва, 90 - Конате, 9; Мане, 17; 45.