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Михаил Кержаков: Мы доминировали всю игру, но счет 3:0 нас раслабил

«Зенит» одолел «Урал» со счетом 3:1.
16 апреля 2022 20:00
автор: Александр Бойченко

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3:1) в 25-м туре РПЛ.

«Мы доминировали практически всю игру, но счёт 3:0 нас, как обычно, расслабил. Эпизод с пропущенным голом? Просто не дотянулся. Почему не ожидал, просто соперник хорошо пробил», — передает слова Кержакова «Чемпионат».

В составе победителей отличились Клаудиньо (12-я минута), Юри Алберто (37) и Артем Дзюба (78). У гостей мяч на счету Юрия Железнова (84).

Таким образом, сине-бело-голубые набрали 55 очков и их отрыв от второго места, которое занимает «Динамо» составляет три очка. «Урал» идет 15-м, имея 21 очко.

В следующем туре пройдут матчи «Краснодар» - «Зенит» (25 апреля) и «Урал» - «Уфа» (23 апреля).

источник: Чемпионат.com
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