«Получаем дурацкие пенальти». Шалимов - о поражении «Урала» от «Зенита»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».

«Начали неважно, или они хорошо начали. Нас поддавили. Много угловых было, осуществлялось на них давление, выбивали нас из колеи. Надеялись натиск выдержать, но получили пенальти. Получаем мы очень дурацкие пенальти, но фол был. Если приподнимаешь локоть, то он будет на уровне головы соперника. Закономерная победа «Зенита», но порадовало, что в концовке владели мячом. Могли и второй гол забить», - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита», который вновь оторвался от «Динамо» на три очка.

«Урал» с 21 очком остался на предпоследнем, 15-м месте.