Андрей Канчельскис: Дзюбе нечего доказывать, он - лучший бомбардир

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал окончание голевой засухи форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Что касается первого гола Дзюбы в 2022-м году в РПЛ, то его не прорвало, он и так лучший бомбардир. Дзюбе уже нечего доказывать - он стал лучшим бомбардиром российского чемпионата. Не думаю, что он потерял мотивацию. Терять мотивацию не нужно и это неправильно.

Я прекрасно понимаю Дзюбу. Он будет в 50 лет сидеть и смотреть, и думать: «А кто больше забьет?» Никто. Пока Дзюба лучший, и ничего об этом не скажешь. Всё очевидно. Что бы мы там не говорили, какой Дзюба, он - лучший бомбардир», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, Дзюба отличился в матче 25-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев, которые вернули себе единоличное лидерство в чемпионате России.