Юри Алберто рассказал о своих ритуалах после забитых мячей

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, кому он посвящает свои голы.

«После каждого гола повторяю ритуал: целую татуировку с именем моей маленькой дочери на запястье. Сегодняшний гол не стал исключением. «Сердечко» отправил ей, потому что очень скучаю по ней, она сейчас в Бразилии. Рассчитываю продолжать получать награды лучшему игроку матча. Вероятно, однажды мне понадобится новый шкаф для трофеев», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, Алберто отличился в матче 25-го тура РПЛ против «Урала». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу питерцев, которые вернули себе единоличное лидерство в чемпионате России.