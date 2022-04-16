Семак отказался комментировать возможное участие команды в Азиатской Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможное вступление российских клубов в Азиатскую Лигу чемпионов.

— Что касается турнира, не берусь комментировать эти новости. Наша задача — играть, у нас идет борьба за первое место. Задача, которая перед нами стоит, — выиграть чемпионат. Осталось пять матчей, мы думаем только о них. Какие будут решения — сказать сложно, сложно что-то прогнозировать в наше время, — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Отметим, ранее появилась информация относительно интереса РФС к присоединению в Азиатскую конференцию футбола.