«Спартак» ушел от поражения в матче с «Рубином»

В матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином».

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». »Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал».

Кроме того, оба клуба 20 числа проведут четвертьфинальные поединки Кубка России: «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Рубин» отправится в Красноярск к «Енисею».

РПЛ

25-й тур

«Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань) - 1:1 (0:1)

Голы: Соболев, 69 - Игнатьев, 30.

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин (Мартинс, 78), Игнатов, Хлусевич, Умяров (Пруцев, 31), Мозес (Бакаев З., 46), Соболев, Николсон.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев (Апшацев, 73), Зуев, Ломовицкий, Бакаев С. (Фаттахов, 82), Мусаев, Самошников, Лисакович.

Предупреждения: Чернов, 41; Бакаев, 53 - Ломовицкий, 10.