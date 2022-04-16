Алип убедил Семака в том, что заслуживает места в стартовом составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удовлетворен игрой казахстанского защитника команды Нуралы Алипа.

Отметим, что футболист впервые попал в стартовый состав клуба из Санкт-Петербурга на матч РПЛ.

«Нуралы сегодня смотрелся очень неплохо, хорошо. У нас не так много времени было на предсезонной подготовке, чтобы поближе познакомиться и больше матчей сыграть, поэтому он не так часто до этого выходил. В те игры, в которые вышел, он убедил в том, что он заслуживает места в стартовом составе, и сегодня сыграл хорошо», - цитирует Семака ТАСС.