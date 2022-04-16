«Мы на седьмом небе». Клопп - о победе над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии (3:1).

«Мы хотели выйти в финал. Только так можно добиться такого результата, но все становится только сложнее — странная ситуация.

Но мы на седьмом небе от счастья. «Ливерпуль» обыграл сильнейшую команду мира, и это особенный момент», — цитирует Клоппа BBC.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Юргена Клоппа. Еще до перерыва дублем отметился Садио Мане, еще один мяч забил Ибраима Конате.

«Сити» в самом начале второго тайма смог отыграть один мяч стараниями Джека Грилиша, а в самом конце игры Бернарду Силва сократил разрыв до минимума.

Таким образом, «Ливерпуль» примет участие в решающем матче за трофей, где его соперником станет победитель пары «Челси» - «Кристал Пэлас». Эта встреча состоится 17 апреля.