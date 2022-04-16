Андрей Червиченко: Если бы у «Рубина» были легионеры, «Спартак» вряд ли бы получил даже ничью

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у красно-белых не было преимущества в игре 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«В первом тайме «Рубин» выглядел лучше, чем «Спартак». Имел три стопроцентных момента. Не могу сказать, что счёт не по игре. Во втором же тайме, кроме навала красно-белых, сказать, что команда имела большие шансы на победу, не могу. Как клубы соседствуют в турнирной таблице, так и матч провели — примерно одинаково.

Сегодня, с учётом того, что у «Спартака» остались легионеры, а у «Рубина» нет, гости смотрелись не хуже. А если бы у «Рубина» остались игроки, которые покинули клуб, вряд ли «Спартак» получил бы даже ничью», — сказал Червиченко «Чемпионату».

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.