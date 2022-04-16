Леонид Слуцкий: «Спартак» заставил «Рубин» сесть в оборону во втором тайме

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру своей команды в матче 25-го тура со «Спартаком» (1:1).

«Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. У нас многие связки абсолютно несыгранны. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев, не каждый может», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

В следующем матче «Рубин» 24 апреля примет тульский «Арсенал».