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«Ювентус» на пятой добавленной минуте ушел от поражения в матче с игравшей вдевятером «Болоньей»

«Старую синьору» спас от позора Душан Влахович
16 апреля 2022 21:40
автор: Александр Шульгин

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Ювентус» дома с трудом избежал поражения от «Болоньи».

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 52-й минуте - отличился Марко Арнаутович. На 84-й минуте «Болонья» лишилась сразу двух футболистов: прямую красную карточку получил Адама Сумаоро, а вторую желтую - Гари Медель.

Это позволило «Ювентусу» уйти от поражения: на пятой добавленной минуте Душан Влахович сравнял счет.

Команда Массимилиано Аллегри набрала 63 очка и осталась на четвертом месте. «Болонья» с 38 очками также не смогла покинуть 13-ю строчку.

Серия А
33-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Болонья» - 1:1 (0:0)
Голы: Влахович, 90 - Арнаутович, 52.
Удаления: Сумаоро, 84; Медель, 84 (оба - «Болонья»).

источник: «Советский спорт»
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