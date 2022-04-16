Андрей Канчельскис: У «Спартака» один шанс реабилитироваться - выиграть Кубок России

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что любая команда РПЛ будет биться против «Спартака» вне зависимости от турнирного положения.

«Матч был интересный. Хорошая репетиция перед Кубковой игрой с ЦСКА. Любая команда против «Спартака» всегда будет биться — игроков настраивать не надо. У красно-белых один шанс — выиграть Кубок, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. Самая большая армия болельщиков у «Спартака». Будет очень интересно, как закончится матч с ЦСКА», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Отметим, что 20 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка страны. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена».