Паоло Ваноли: У «Спартака» нет психологии победителя. Я часто об этом говорю

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что у красно-белых отсутствует психология победителей. В матче 25-го тура РПЛ команда не смогла переиграть «Рубин» (1:1), который до этого проиграл пять матчей подряд.

«В первом тайме мы играли медленно, нам не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами, как «Рубин», сложно играть.

Во втором тайме мы перешли на игру в четыре защитника, чтобы использовать фланги. Второй тайм мне понравился больше, мы хорошо действовали, но проблема «Спартака» сейчас — психология, нет менталитета победителя. Я часто об этом говорю», — передает слова Ваноли Sport24.

Встреча завершилась вничью 1:1. Гости вышли вперед на 30-й минуте стараниями Владислава Игнатьева. Красно-белые смогли отыграться в середине второго тайма: на 69-й минуте первым на добивании оказался Александр Соболев. Этот гол стал для спартаковца первым с ноября 2021 года.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.