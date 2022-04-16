Валерий Гладилин: У «Спартака» нет поставленной игры, чтобы побеждать за счет класса

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал игру красно-белых с «Рубином» в 25-м туре РПЛ.

Отметим, что столичная команда смогла сравнять счет на 69-й минуте

«Не увидел мотивации «Спартака» в первом тайме. «Спартак» уже подсознательно думает об игре 20 апреля с ЦСКА. Первый тайм прошел не с той самоотдачей, а в таком состоянии обыграть «Рубин» тяжело. В составе казанцев играют качественные исполнители. Во втором тайме «Спартак» начал играть в полную силу и выровнял игру. У красно-белых нет поставленной игры, чтобы побежать за счет класса», — цитирует Гладилина «Газета. Ru».

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.