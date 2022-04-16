Андрей Червиченко: Ваноли в «Спартаке» пытается стать тренером

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что низкие результаты команды являются следствием слабой работы главного тренера Паоло Ваноли.

«У «Спартака» плохой тренер, отсюда и все проблемы. Ваноли вообще не нужно было брать. Кому-то показалось, что они являются первооткрывателями сокровищ, а команда все ниже и ниже. С каждой игрой опасения подтверждаются все сильнее. По итогу не он тренирует «Спартак», а сам там тренируется и пытается стать тренером», - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась вничью 1:1. «Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.

В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». »Рубин» в этот же день дома примет тульский «Арсенал». Кроме того, оба клуба 20 числа проведут четвертьфинальные поединки Кубка России: «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА, а «Рубин» отправится в Красноярск к «Енисею».