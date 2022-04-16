Кечинов назвал фаворита матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»

Экс-хавбек «Спартака» Валерий Кечинов объяснил, с чем связаны проблемы в игре красно-белых, а также попытался определить фаворита предстоящего кубкового матча против ЦСКА.

– У красно-белых нет стабильной комбинационной игры, нет рисунка. Чтобы поставить игру, нужно долгое время. Пока, к сожалению, не видно ни тренерской руки, ни какой-то мысли. Все за счет спонтанных действий, индивидуального мастерства.

«Спартак» и ЦСКА подходят к кубковой игре в одинаковом состоянии. Команды в равных условиях, нет какого-то явного фаворита, – приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, в матче 25-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. В следующем матче команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». Кроме того, 20 числа «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России.