Даниил Хлусевич: Результат с «Рубином» – нефарт, мы не реализовали кучу моментов

Хавбек «Спартака» Даниил Хлусевич считает, что красно-белым не повезло в матче с «Рубином» (1:1). Подопечные Паоло Ваноли смогли отыграться только в середине второго тайма.

– Сегодняшний результат – нефарт, мы не реализовали кучу моментов. Вроде, и на тренировках все получается, и взаимопонимание прекрасное, но в играх не хватает последнего удара.

Не могу сказать, что на ЦСКА будет особый настрой. Нам надо набирать очки, бороться за трофей. «Спартак» в чемпионате уже ни за что не борется? Наверное, да. Кубок – шанс взять титул, – передает слова Хлусевича Sport24.

«Спартак» набрал 31 очко и остался на девятом месте в турнирной таблице. Казанцы с 26 очками также не смогли покинуть 12-ю строчку.