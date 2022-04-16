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Рангник – о Роналду: Неслучайно, что у него рекорд по забитым мячам среди всех игроков в истории

Роналду оформил хет-трик в игре с «Норвичем».
16 апреля 2022 22:43
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал оформленный хет-трик Криштиану Роналду в игре 33-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:2).

Не мне решать, останется он или нет. У Криштиану есть еще один год по контракту. Это решение должен принять новый тренер вместе с советом директоров.

Он показал сегодня и в матче с «Тоттенхэмом», что способен повлиять на ситуацию в таких играх. И не случайно, что он является рекордсменом по количеству голов среди всех игроков в истории, передает слова Рангника Goal.com.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 26 играх «красных дьяволов» в АПЛ, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Криштиану действует до окончания сезона-2022/23.

источник: Goal.com
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