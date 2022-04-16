Чернов рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота ЦСКА

Воспитанник ЦСКА, ныне являющийся защитником «Спартака», Никита Чернов ответил на вопрос о возможном праздновании гола в ворота армейцев в рамках четвертьфинального матча Кубка России.

«Буду ли праздновать гол, если забью ЦСКА? Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я и так очень редко забиваю, не знаю, какие эмоции будут на тот момент. У меня нет установки, что гол в ворота ЦСКА не праздную. Я же за «Енисей» забивал уже ЦСКА в Кубке. Прежде всего, хочется пройти дальше. У нас есть задача, которую надо решить.

Прежде всего, даже не круглая дата, а сам факт матча с ЦСКА — это дерби, тут и настраивать не надо. Мы всегда играем на победу», — передает слова Чернова «Чемпионат».

Чернов является воспитанником школы красно-синих. За основной состав армейцев 26-летний центральный защитник провел 20 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Игрок подписал контракт со «Спартаком» в феврале нынешнего года за 110 тысяч евро, перейдя из «Крыльев Советов».