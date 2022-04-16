Роналду отметил значимость своего хет-трика в победе над «Норвичем»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал домашнюю победу над «Норвичем» в 33-м туре АПЛ. Португалец забил хет-трик.

«Я очень рад победе и нашему возвращению к борьбе в Премьер-лиге. Как я уже сказал, индивидуальные достижения чего-то стоят только тогда, когда они помогают достигать командных целей, а 60-й хет-трик в моей карьере еще важнее, потому что он принес нам 3 очка.

Молодцы ребята, отличная работа! Мы не сдаемся, будем бороться до конца!» — написал Роналду в одной из своих социальных сетей.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице, набрав 54 очка. «Норвич» (21) располагается на последней, 20-й строчке.

19 апреля «МЮ» сыграет в гостях с «Арсеналом», а «Норвич» 23-го числа сыграет дома с «Ньюкаслом»