Клаудиньо – о матче с «Уралом»: Счет мог быть и 6:0, но главное, что набрали три очка

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после победного матча 25-го тура РПЛ с «Уралом» (3:1).

– Счет мог стать не 4:0, а 5:0 или даже 6:0 – так много голевых моментов у нас было. Всегда хочется реализовать все свои шансы, но самое главное – то, что мы набрали три очка, – передает слова бразильца пресс-служба «Зенита».

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, который вновь оторвался от идущего на втором месте «Динамо» на три очка. Клуб из Екатеринбурга после этого поражения, имея в активе 21 очко, остался на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.