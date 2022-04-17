ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Губерниев: Мы критикуем «Спартак» не от безразличия, а от симпатии

Красно-белые снова не смогли одержать победу
17 апреля 2022 00:41
автор: Александр Шульгин

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал московскому «Спартаку» поскорее решить все проблемы и начать демонстрировать высокие результаты.

«Можно по-разному относиться к «Спартаку», но сейчас видно, что какая-то мысль видна – это правда. Мы критикуем «Спартак» – это не от безразличия, а от симпатии. Я человек нейтральный, вообще болею за королевский «Металлист», приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, в домашнем матче 25-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1. После этой игры красно-белые набрали 31 очко и остались на девятом месте в турнирной таблице. В следующем туре команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». Кроме того, 20-го числа «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России.

источник: Metaratings.ru
Это интересно:
Дмитрий Губерниев: Мы критикуем «Спартак» не от безразличия, а от симпатии
Красно-белые снова не смогли одержать победу
17.04.2022 00:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клаудиньо – о матче с «Уралом»: Счет мог быть и 6:0, но главное, что набрали три очка
«Зенит» одержал победу со счетом 3:1.
17.04.2022 00:38
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Лацио» в добавленное время ушел от поражения в матче против «Торино»
Команду спас поздний гол Чиро Иммобиле
16.04.2022 23:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Мы всегда собой гордимся». Симеоне - о вылете из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»
«Матрасники» проиграли английской команде по сумме двух матчей (0:1).
16.04.2022 23:44
Футбол
автор: Александр Бойченко
Уткин отреагировал на перепалку «Спартака» и «Рубина» в соцсетях
Красно-белые отреагировали на шутку казанцев
16.04.2022 23:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Роналду отметил значимость своего хет-трика в победе над «Норвичем»
«Манкунианцы» одолели «Норвич» со счетом 3:2.
16.04.2022 23:36
Футбол
автор: Александр Бойченко
Чернов рассказал, будет ли он праздновать гол в ворота ЦСКА
Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 20 апреля в рамках 1/4 финала Кубка страны.
16.04.2022 22:53
Футбол
автор: Александр Бойченко
Рангник – о Роналду: Неслучайно, что у него рекорд по забитым мячам среди всех игроков в истории
Роналду оформил хет-трик в игре с «Норвичем».
16.04.2022 22:43
Футбол
автор: Александр Бойченко
Даниил Хлусевич: Результат с «Рубином» – нефарт, мы не реализовали кучу моментов
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
16.04.2022 22:36
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кечинов назвал фаворита матча 1/4 финала Кубка России между ЦСКА и «Спартаком»
Ветеран отметил неубедительную игру обеих команд
16.04.2022 22:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Слуцкому, наконец, повезло. Как «Рубин» увез ничью из Тушина, хотя был хуже «Спартака»
Казанский клуб прервал серию из четырех поражений, сыграв 1:1 с красно-белыми в гостевом матче 25-го тура РПЛ.
Забил даже Дзюба! Как «Зенит» победил своего «клиента» и вернул единоличное лидерство в РПЛ
Чемпионы России в 25-й туре РПЛ победили в Санкт-Петербурге «Урал» (3:1) и снова опережает «Динамо» на три очка.
Выглядеть в 50 как Яромир Ягр! Избавляемся от пивного живота по методу чешского хоккеиста
Легендарный Яромир Ягр - красавчик и качок. В этом году хоккеист отметил 50-летие, но остается в отличной форме и продолжает выходить на лед за команду из родного Кладно.
«Карета превратилась в тыкву». Масалитин — о неудаче ЦСКА в Уфе
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин после ничьей красно-синих с «Уфой» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ был разочарован игрой команды Алексея Березуцкого.
В СССР женская «фигурка» была самой слабой. Так откуда взялся нынешний шквал побед?
Разбираемся в феномене нашего женского одиночного катания, совершившего небывалый прорыв за последние годы.
Передел или беспредел? Как «Фонбет» вышел из «спячки»
Главным ньюсмейкером российского букмекерского рынка последних дней стала компания «Фонбет».
«Казань не легко разбить, но Ваноли победит 3:1». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы команд в предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (16 апреля, 19:00).
Удар головой! Как Немков не победил, но остался чемпионом Bellator
В Сан-Хосе прошел турнир Bellator 277, главные бои которого принесли неоднозначные результаты.
«Матчи «Зенита»? Не смотрю». Антон Шунин — о золотой гонке
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) рассказал о своем первом в карьере голевой пасе и реализованной мечте попасть в клуб Льва Яшина.
«Динамо» уже догнало «Зенит»! Чем ответит Питер?
В стартовом матче 25-го тура РПЛ бело-голубые победили в Москве «Ахмат» (2:0) и перебрались на первую строчку таблицы, имея по 52 очка с питерцами. Лидер 16 апреля играет дома с «Уралом».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика