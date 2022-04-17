Дмитрий Губерниев: Мы критикуем «Спартак» не от безразличия, а от симпатии

Комментатор Дмитрий Губерниев пожелал московскому «Спартаку» поскорее решить все проблемы и начать демонстрировать высокие результаты.

«Можно по-разному относиться к «Спартаку», но сейчас видно, что какая-то мысль видна – это правда. Мы критикуем «Спартак» – это не от безразличия, а от симпатии. Я человек нейтральный, вообще болею за королевский «Металлист», – приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Напомним, в домашнем матче 25-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча завершилась со счетом 1:1. После этой игры красно-белые набрали 31 очко и остались на девятом месте в турнирной таблице. В следующем туре команда Паоло Ваноли 24 апреля в гостях сыграет против «Ростова». Кроме того, 20-го числа «Спартак» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России.